Diego Urrutia confirma quiebre con Carla Jara: lanzó directo chiste sobre Kaminski

Tras varios rumores, el comediante Diego Urrutia confirmó su quiebre sentimental con Carla Jara.

A través de redes sociales, el también periodista compartió un clip de uno de sus más recientes shows, donde dijo: "Estoy soltero. Perdón. ¡Revelé el secreto! Lo hice sin querer".

"¿Te digo la verdad?... es que no sé si decir la verdad. Estoy en mi mente: o digo la verdad o invento alguna huea (sic). No, te digo la verdad: no hemos terminado. Es parte del show", dijo.

Posteriormente, el humorista se sinceró: "No, si terminamos. Terminamos, pero no es un término definitivo. La verdad que nuestros contextos son bien distintos y los dos tenemos mucho trabajo y una vida difícil", añadió, ratificando la versión que Sergio Marabolí entregó en "Sígueme" de TV+.

Finalmente, Urrutia afirmó que a la exMekano "le tocó un año difícil igual. Ella sola se tuvo que hacer cargo de un niño... y de su hijo también", soltó entre risas, haciendo referencia a la polémica separación entre Jara y Francisco Kaminski.