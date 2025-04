Diego Urrutia se defendió con pantallazos y repasó a Dino Gordillo: "Prefiero sus chistes a sus chismes"

El comediante Diego Urrutia se defendió de las acusaciones de Dino Gordillo y mostró una conversación con la producción del Festival de Longaví.

Reciéntemente Gordillo señaló que Urrutia decidió bajarse de dicho evento luego de exigir la presencia de su novia Carla Jara como animadora y de no haberse concedido esa petición.

En sus redes sociales Diego Urrutia rechazó esta versión y aseguró que "yo no exigí nada a nadie", junto a un pantallazo del chat en el que se le pide, por parte de la producción, cotizar los servicios de Jara como animadora. "Voy a preguntar", dice el humorista en dicha conversación.

En comunicación con el programa "Plan Perfecto", Urrutia profundizó en el tema y señaló que "envié un mensaje a Juan Pablo Queraltó y todo bien... a Dino Gordillo no le he escrito porque no tengo su número".

"Yo a él lo admiro y lo respeto por su trabajo como comediante. Pero prefiero sus chistes a sus chismes", complementó.

Queraltó zanjó la polémica

En el mismo programa Juan Pablo Queraltó, el animador supuestamente afectado, zanjó la polémica y confirmó que Diego Urrutia se comunicó con él para aclarar las cosas.

"Hay que consultarle a la producción, que son los que hablaron de este tema. Que bueno que fue un malentendido, él me explicó que también hubo un tema de fecha que no coincidía y que le reagendaron la presentación", detalló.