Dino Gordillo se sinceró sobre la muerte de su hijo: "La pasta base lo mató"

El comediante Dino Gordillo reapareció en televisión para una entrevista, donde aprovechó de sincerarse sobre la trágica muerte de su hijo.

En febrero de 2022, Aldo Guzmán, primogénito del humorista, decidió quitarse la vida a los 42 años.

Pese al duro golpe familiar, Gordillo decidió subir al escenario del Carnaval Elquino solo horas después de recibir la noticia, acción que sacó masivos aplausos.

Dino Gordillo se confiesa

En una reciente emisión del programa "Only Fama", Dino Gordillo reveló que el suicidio de su retoño fue gatillado por graves problemas de adicción.

"Luchó contra algo y no pudo, yo les voy a contar la verdad, no lo he contado nunca, mi hijo tenía problemas con las drogas, la pasta mató a mi hijo", contó.

Y añadió: "tomó la decisión y más uno no puede hacer, nadie tiene comprado nada, nosotros luchamos muchos años, es una enfermedad que no es como la cocaína, pero la pasta base les va quemando la cabecita".

Finalmente, Gordillo -que tiene la custodia de sus dos nietas junto a su esposa- recordó la constante dinámica que la familia tenía con Aldo, a quien debían "salir a buscar, internarlo", admitiendo que en ese aspecto "gracias a Dios estamos mucho más tranquilos".