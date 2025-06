Disley Ramos reveló duro quiebre amoroso: encontró video de una infidelidad

La modelo y figura de redes sociales Disley Ramos participó días atrás en un capítulo de "La Divina Comida" de CHV, donde reveló un duro quiebre sentimental, pese a que la relación parecía encaminada a consolidarse.

"Siempre he tenido como pololos bien bacanes, a excepción del último, que en realidad sí fue un pololeo bacán, pero que terminó mal", partió contando a los otros comensales, Magdalena Montes, Gino Mella y Daniel Valenzuela.

"Nos habíamos ido a vivir juntos, teníamos todo armado, el departamento, me preocupé de instalarlo, todo... y no duramos ni una semana viviendo (juntos)", agregó la ahora participante del reality "Mundos Opuestos 3", de Canal 13.

En su relato, Disley contó: "Me llega una tincada... y me meto a una tablet que no tenía ni internet... y le veo un video con una chica teniendo intimidad. Ahora me río, pero en el momento me vino una crisis de pánico, en el departamento tiré las sillas, parece que quebré un vidrio, dejé la cagá...".