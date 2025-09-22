Dua Lipa despide a su representante por su apoyo a Israel en conflicto de Gaza

La cantante Dua Lipa despidió a uno de sus representantes luego de que este enviara su apoyo a Israel en el actual conflicto que se vive en Gaza.

Según reporta el medio Al Jazeera, la cantante británica decidió romper su vínculo contractual con David Levy de la agencia de talentos WME luego de que este firmara una carta para censurar a un grupo pro Palestina en el pasado festival Glastonbury.

Este documento, que se filtró reciéntemente, estaba dirigido a Michael Eavis -fundador de Glastonbury- y se le exigía que el grupo Kneecap no actuara en el certamen.

Ante esta revelación, la voz de "Don't start now" consideró que la mejor opción era despedir a Levy ya que su postura no está alineada con su visión pro Palestina.

Dua Lipa vendrá a Chile en noviembre para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional los días 11 y 12 de ese mes.