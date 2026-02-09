Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Eduardo Fuentes denuncia amenaza de muerte en redes sociales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El rostro de TVN reveló que ha recibido fuertes mensajes mediante X.

Eduardo Fuentes denuncia amenaza de muerte en redes sociales
En portada

El animador Eduardo Fuentes alzó la voz para exponer una amenaza de muerte que recibió en redes sociales, 

A través de su cuenta de X, el periodista expuso un posteo que hacía una pregunta abierta a los usuarios de la plataforma: "¿A quién eliminarías si fueras un dictador?". 

Ante esto, una persona añadió su propio listado al hilo, nombrando al rostro de TVN junto a Francisco Vidal, Gaspar Rivas, Maite Orsini y María Luisa Godoy. 

"Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS", contestó el comunicador, mencionado a la Policía de Investigaciones (PDI). 

En tanto, seguidores del conductor de "Buenos Días a Todos" reaccionaron al posteo, condenando los mensajes de odio.  

