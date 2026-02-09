Eduardo Fuentes denuncia amenaza de muerte en redes sociales

El animador Eduardo Fuentes alzó la voz para exponer una amenaza de muerte que recibió en redes sociales,

A través de su cuenta de X, el periodista expuso un posteo que hacía una pregunta abierta a los usuarios de la plataforma: "¿A quién eliminarías si fueras un dictador?".

Ante esto, una persona añadió su propio listado al hilo, nombrando al rostro de TVN junto a Francisco Vidal, Gaspar Rivas, Maite Orsini y María Luisa Godoy.

"Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS", contestó el comunicador, mencionado a la Policía de Investigaciones (PDI).

En tanto, seguidores del conductor de "Buenos Días a Todos" reaccionaron al posteo, condenando los mensajes de odio.