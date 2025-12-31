Síguenos:
Magazine | Personajes

¿La tercera es la vencida? Daniel Alcaíno se casó con su pareja tras dos años de relación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor y comediante contrajo matrimonio por tercera oportunidad.

¿La tercera es la vencida? Daniel Alcaíno se casó con su pareja tras dos años de relación
El actor y comediante Daniel Alcaíno sorprendió al contraer matrimonio con Catalina Infante, su pareja hace dos años. 

A través de Instagram, Cecilia Gutiérrez compartió la noticia con sus seguidores. "Daniel Alcaíno se casó", reveló, señalando que la ceremonia ocurrió el 20 de diciembre. 

La comunicadora también publicó una imagen donde se puede ver a la pareja en el altar, donde se ve al intérprete con un traje azul y a Infante con un largo vestido blanco con escote en la espalda.

En tanto, la comediante Paloma Elgueta compartió algunas imágenes en sus historias haciendo referencia a sus famosos personajes: "Felicidades Cata y tío Exequiel (...) Vivan los novios! Peter Veneno háganse felices!!". 

La nueva unión del hombre detrás de Yerko Puchento ocurre a tres años de su separación con Berta Lasala, con quien estuvo casado por 21 años y que es la madre de su hijo Emiliano.

Anteriormente, Alcaíno estuvo casado con Paula Zúñiga.

