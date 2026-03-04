Enderezó su corona: Yamila Reyna regresa al stand up tras polémico quiebre con Américo

La actriz y comediante Yamila Reyna anunció su regreso al stand up comedy luego de su polémico quiebre con Américo.

A través de su cuenta de Instagram, la trasandina compartió las fechas de sus nuevos shows a lo largo de Chile, que iniciarán el 18 de marzo en el teatro Palermo de Providencia.

"Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo!", escribió en la descripción del posteo, que fue aplaudido por figuras como Renata Bravo, Begoña Basauri, Daniel "Huevo" Fuenzalida, entre otros.

El anuncio ocurre en medio de la difusión de nuevos antecedentes sobre el incidente que protagonizó con el cantante, a quien denunció por violencia intrafamiliar tras una presunta agresión a mediados de febrero.

Tras dicho episodio, Reyna decidió cancelar todas sus presentaciones agendadas en Santiago argumentando "motivos personales de la artista".