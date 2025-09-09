"Esto no es IA": Úrsula Corberó anuncia que espera a su primer hijo

Úrsula Corberó, conocida mundialmente por su papel de Tokio en "La Casa de Papel", anunció que espera a su primer hijo junto al actor Ricardo "Chino" Darín, tras casi una década juntos.

Luego de cuatro meses sin publicar en Instagram, la actriz compartió una postal donde se aprecia su abultado vientre.

"Esto no es IA", escribió en la descripción de la fotografía, donde aparece vestida completamente de blanco.

Si bien la artista no dio mayores detalles, medios españoles han señalado que la intérprete espera una niña.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín -que inició una relación con la española en 2016, tras conocerse en el rodaje de la serie "La Embajada"- reposteó la publicación, añadiendo una serie de corazones.

Tras el posteo, la pareja recibió varias felicitaciones de parte de varias figuras del espectáculo, como Blanca Suárez, Camila Cabello y Mariana di Girolamo, quien compartió pantalla con Corberó en la película "El Jockey".