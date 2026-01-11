El hotel Beverly Hilton Hotel, en California, Estados Unidos, albergó la 83ª ceremonia de los Globos de Oro, los premios con que la industria reconoce a los mejores del año en el mundo del cine y la televisión.

Por la alfombra roja desfilaron, entre otros, nombres como Emma Stone, Ana de Armas, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Parker Posey, Alison Brie, Dave Franco, Michael B. Jordan, Bella Ramsey, Priyanka Chopra-Jonas, Nick Jonas, Jayme Lawson, Hailee Steinfeld, Natasha Lyonne, Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Selena Gomez, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Benicio del Toro, Kevin Bacon, Ariana Grande, John Krasinski y Emily Blunt.

LEER ARTICULO COMPLETO