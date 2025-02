Eva Gómez revela que fue diagnosticada con cáncer a la piel: "Quedé en shock"

La animadora Eva Gómez reveló que fue diagnosticada con un melanoma (cáncer a la piel), enfrentándose a un tratamiento actualmente.

En una íntima entrevista con María Luisa Godoy- que también sufrió cáncer a la piel- de "Buenos Días a Todos", la figura televisiva contó detalles de su condición de salud.

"Llegó un resultado inicial que era melanoma, lo vieron varios tecnólogos, expertos y efectivamente era un melanoma, pero yo quedé en shock y me asusté mucho", comentó.

Bajo esta línea, la ex "Tierra Brava" agregó que "me puse en la situación de que me viera involucrada en un tratamiento mayor, en una quimio, me daba miedo, hablé con mis hijos y ellos me dijeron que no iba a pasar nada".

"Fueron las tres semanas más largas de mi vida. Me asusté mucho", aseguró.

Asimismo, la exanimadora del Festival de Viña señaló que está todo bajo control y que se está "ocupando" del diagnóstico.

"Yo creo que la historia sería diferente si voy en tres años más. Entonces tengo solo palabras de agradecimiento", reflexionó Gómez, recomendando al público a realizarse exámenes preventivos.