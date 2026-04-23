Ex de Pamela Leiva acusa infidelidad de la comediante: aseguró tener pruebas

Luego de que Pamela Leiva presentara a su actual pareja, la comediante recibió una acusación de infidelidad de parte de su expololo.

Fue en la última emisión de "El Desestrece" que la exchica reality presentó al dentista Leonel Vargas, que conoció como paciente en 2020 y con quien tuvo una larga amistad, hasta que comenzaron a salir el pasado diciembre.

En este contexto, el programa "Zona de Estrellas" recibió un comunicado del exnovio de la humorista, que terminó su vínculo con ella en 2025.

"Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero", partió diciendo.

Y añadió: "Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo".

Asimismo, el hombre señaló que, para él, no fue una ruptura, sino que "de una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia".

"No busco conflicto, pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo. Hoy cierro esta etapa y sigo adelante", sentenció.