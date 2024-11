Exesposa demandó a Mauricio Israel por pensión de alimentos y afirmó que su hija está enferma

Marisol Gálvez, exesposa de Mauricio Israel, confirmó esta mañana una demanda contra el rostro de televisión por pensión de alimentos y asegura que su hija enfrenta un problema de salud.

La mujer interpuso la acción judicial el pasado 21 de noviembre ante el Cuarto Juzgado de Familia y señaló en el matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana", que "ella ha buscado a su papá durante 3 años y ha insistido y ha recibido el rechazo".

Gálvez precisó que Israel le paga 300 mil pesos mensuales, pero se trata de un acuerdo extrajudicial.

"No se merece por lo que ha pasado, ella es una niña alegra, a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida. Hoy estoy peleando por eso y por una pensión digna para ella. Ninguna adolescente vive con la plata que ella recibe", confirmó.

En ese sentido, aclaró que la joven "no tiene isapre, todo se lo han regalado, útiles, uniformes me he sacado la cresta durante 17 años y creo que llegó el momento de hablar. Cuando esta persona se arrancó del país, la única que daba la cara era yo. Pero hoy no soy yo, estoy hablando por ella".

"Está con un daño al corazón, tiene un problema cardíaco, está con una depresión súper grave y nos hemos tenido que bancar todo esto solas", lamentó, y especificó que la joven toma alrededor de ocho medicamentos con un valor total de $300 mil.

"Ya está saliendo en Dicom mi deuda en la clínica, me perjudica para encontrar trabajo. Estamos viviendo en dos piezas. Yo puedo, yo tengo cuero de chancho, pero ella no se lo merece", enfatizó.

Abogado afirmó que Mauricio Israel no quiere ver a su hija

Por otra parte, el abogado representante de la mujer, Rodrigo Deichler, agregó que el rostro de televisión le ha enviado mensajes a su hija de que no quiere verla ante la búsqueda de tener relación.

"Ella ha mostrado una voluntad clara de tener un vínculo, a veces ella ha recibido mensajes contundentes donde el padre dice que no le interesa. 'No te quiero ver, entiendelo, ya te lo dije' es textual y recurrente, tien eaudios y tiene textos, es regular también que la menor busca a su padre", relató.

De todas formas, el matinal de Chilevisión intentó contactar a Mauricio Israel y este declinó referirse al tema, solo señaló que no ha sido notificado de la demanda y que se alegra que la pensión será determinad por un tribunal.