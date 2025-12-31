Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Familia Araneda Vacarezza denunció a Sergio Rojas ante el CNTV: "Fue un acto racista y violento"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista de farándula cuestionó la adopción del hijo menor de la pareja.

Familia Araneda Vacarezza denunció a Sergio Rojas ante el CNTV:
Rafael Araneda y Marcela Vacarezza interpusieron una denuncia contra Sergio Rojas ante el Consejo Nacional de Televisión por sus recientes dichos sobre uno de los hijos del matrimonio.

El pasado 18 de diciembre, Rojas aseguró en su programa "Que te lo digo" que la familia mostraba a Benji, el menor de sus hijos, para "vanagloriarse". "Un niño que además es de color, vestido de blanco en una familia donde son todos rubios, de unos ojos azules estrepitosos; cuando yo veo esa foto me da dolor de guata. Porque no sé cuál es la verdadera intención", dijo el comunicador.

Dichas palabras no sólo le valieron decenas de críticas de personajes de la farándula, si no que también provocaron el enojo Araneda y Vacarezza.

Según detalla Fotech el matrimonio recurrió ante el CNTV por dichos que consideran "carentes de todo temple y reflexión respecto de lo que consideró una exposición mediática exagerada del niño".

"El conductor se permitió especular sobre algo tan sensible y reservado como es el proceso de adopción, dando por cierto hechos falsos y disfrazando su opinión en un aura intangible de supuesta verdad", agrega la pareja en la denuncia.

Además acusaron a Sergio Rojas de concretar un "acto racista, discriminatorio, violento e inaceptable, carente de la más mínima empatía".

