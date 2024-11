Familia de René Puente lanza grave acusación a manager por "explotación"

Una grave denuncia hizo la familia de René Puente, conocido en redes sociales como "Tío Rene", al afirmar que este estaría siendo explotado por su manager.

En conversación con el matinal "Contigo en la mañana" de CHV, María Teresa Palmer, hermana de la popular figura de internet, aseguró que Diego González estaría abusando de la discapacidad intelectual del hombre para grabar vídeos de connotación sexual, quedándose con todas las ganancias.

"Mi hermano es una persona enferma mental, él no tiene raciocinio. Ahora, cuando a mi hermano lo graban, solo es burlarse y lo suben a las redes sociales y ganan millones con esto", detalló la mujer, señalando que el representante habría entregado 500 mil pesos por dichas grabaciones y que aún así, duda de que este pago se haya realizado.

"Yo quiero que mi hermano se rehabilite. Toda la plata que esta gente ha ganado con mi hermano que la paguen en una rehabilitación de las drogas y de su enfermedad", añadió.

Palma, quien dijo estar a la espera de un certificado de interdicción, reveló además que su madre de 86 años no se atreve a salir a la calle por vergüenza.

"No importa que me amenacen, quiero que los últimos días que le quedan a mi madre, que pueda descansar tranquila. Que no se burlen más de mi hermano", sentenció.