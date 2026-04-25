Farkas reveló por qué terminó su amistad con Tonka Tomicic

Leonardo Farkas finalmente rompió el silencio respecto a su distanciamiento de Tonka Tomicic y su exesposo Marco Antonio López, más conocido como "Parived", descartando que el quiebre de la amistad haya tenido relación con el caso Relojes, donde el ex de la animadora apareció dentro de los investigados.

En conversación con Fran García-Huidobro en Venecia, Italia, para "Primer Plano" de CHV, el filántropo explicó que "nunca fue una pelea, por eso no quiero hablar porque ellos nunca van a hablar mal de mí, les tengo mucho cariño".

"Pero voy a decir algo que nadie sabe: no es algo entre yo y ellos, fue algo entre amistades en común", reconoció Farkas, dando cuenta de que "las amistades en común eran amistades mías, porque saben que no tengo muchos amigos. Entonces, no quise seguir perdiendo amistades por cosas así".

Y agregó: "Entonces ahí fue que dije, 'si va este, yo no voy' y 'si va el otro, no voy', dije, 'ok, no te invito más'. No sé si era por ese lado (de que la pareja no le cayera bien a sus amigos) o por el otro lado, pero todo eso que cuentan que el negocio, que plata… nunca hubo nada de eso y al pobre Parived le echaron la culpa de todo".

"Nunca presté plata"

"Nunca presté plata, nunca supe de un negocio minero de él (Parived), ni de relojes ni nada. Si después que paramos la relación hizo algo, no sé", enfatizó, insistiendo en que "nunca supe nada… no es por defenderlo, pero nunca tuvo ningún negocio en mi época y conversábamos de todo. A veces me da pena que a alguien le tiren tanto, es una buena persona, no sé si le hecho daño a gente o no".

El rubio millonario había cultivado una cercana relación con Tomicic, incluyendo pagarle el matrimonio con Parived en Israel -donde fue su padrino- y regalarle a la modelo y rostro de TV un viaje para 15 personas a Grecia, para que celebrara sus 40 años.

"El matrimonio no es nada, viajamos unas 20 por el mundo en avión privado, que vale mucho más que el matrimonio", dijo el millonario.

El quiebre de la amistad fue notorio cuando Tomicic y su entonces marido no fueron invitados al gigantesco festejo que hizo Farkas en 2017 en Miami para celebrar sus 50 años de vida en conjunto con su esposa, quien alcanzaba la misma edad.