Federico Sánchez ofrece disculpas a joven tiktoker: "Fui un pesado"

El arquitecto Federico Sánchez ofreció disculpas públicas al joven tiktoker que intentó entrevistarlo y cuyo registro se hizo viral por su desinterés.

En el viralizado video se pude ver como el adolescente llamado Sebastián Ortiz intenta hacerle preguntas a Sánchez en el marco de un evento de automóviles, pero solo recibe evasivas y burlas por parte del rostro de "City Tour".

"Me sentí pasado a llevar", confesó el joven luego de que su entrevista se difundiera ampliamente en redes sociales.

Las disculpas de Federico Sánchez

A través de sus redes sociales Federico Sánchez hizo llegar sus disculpas a Sebastián Ortiz asegurando que "nunca había estado nervioso haciendo un video".

"Todos tenemos malos días y cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas públicas a Sebastián porque me equivoqué, fui un pesado y no corresponde", señaló Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federico Sanchez (@fedetour)

El arquitecto agregó que "aprendí muchísimo y doy las gracias a Sebastián, ojalá recibas estas disculpas, porque son sinceras".

Por su parte Sebastián Ortiz comentó la publicación y aceptó las disculpas de Federico Sánchez: "Un honor escuchar esto Fede. Disculpa aceptada, ojalá halla buena onda en un futuro, una disculpa también por no contestarle. Le cuento más al privado, saludos".