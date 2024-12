Fernando Farías tras vídeo viral: "Me gustaría tener menos edad"

A fines de la semana pasada, Fernando Farías causó furor en TikTok luego de que uno de sus vecinos compartiera un vídeo del actor caminando por su barrio en la comuna de Maipú.

Tras la viralización de este registro, usuarios de redes sociales iniciaron una campaña para homenajear en vida al intérprete, mientras que otros mostraron preocupación por su forma de caminar.

Ahora bien, el recordado Don Genaro de "Los 80" aclaró las dudas sobre su salud en conversación con CHV Noticias, afirmando que sus lentos pasos se deben a una caída que sufrió en su hogar, donde "me vine de espaldas para atrás y me pegué en el coxis".

Asimismo, el artista de 92 años abordó la posibilidad de recibir un homenaje, expresando además sus ganas de regresar a la actuación.

"Me gusta el teatro. Claro que, generalmente un actor llega a cierta edad y se retira, pero si yo me siento bien, tengo que seguir. Me gustaría tener menos edad, para poder trabajar más", afirmó.

"No sé, no sé acaso merezco un homenaje o no. Pero no me vuelvo loco por eso. El respeto de la gente, la amistad que me brindan, me siento bien", declaró Farías. "Una palabra: gracias, gracias, gracias, porque se ha portado bien la gente conmigo", finalizó.