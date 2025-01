Fernando Solabarrieta confirma regreso con Ivette Vergara: "He vuelto a la casa"

El periodista Fernando Solabarrieta confirmó que está intentando retomar su relación con Ivette Vergara, la madre de sus hijos y su esposa durante casi tres décadas.

La pareja se separó en 2024 luego de que el comunicador atravesara adicciones y de que la relación se desgastara.

Casi un año después, el propio Solabarrieta señaló a "Primer Plano" que esta relación está volviendo a nacer. "Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knock out y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando. Yo he tomado la decisión de que sucedan y en esa última intención creo que las cosas han mejorado mucho", detalló el periodista en jerga pugilística.

En ese sentido el ex TVN sostuvo que "he vuelto a la casa. Son cosas que se van dando de a poco. Entiendo muy bien a Ivette, y quiero ser súper claro, y quiero ser súper honesto, porque esto no es hueveo (sic). Si nosotros vamos a volver, que sea de manera oficial, definitiva, y para eso yo tengo que estar bien".