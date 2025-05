Flor de Rap rompió el silencio tras infidelidad de su esposo: "Me enteré igual que todos"

La artista Flor de Rap rompió el silencio luego de la viralización de un video en que se puede ver a su esposo, Nyror Ruiz, acompañado de otra mujer.

El video fue publicado accidentalmente por el conocido stramer italiano Zazza, quien visitó Chile y realizó un documental sobre Valparaíso.

"Como muchos ya saben, ha circulado un video que muestra a quien fue mi pareja con otra persona, lo que ha generado muchos comentarios y especulaciones. Me enteré de esta situacion al igual que todos, a través del video", escribió en un comunicado oficial.

"Debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que ya no estamos juntos. Esa etapa en mi vida está cerrada y, por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema", agregó.

"Les pido que no lo ataquen y no caigan en el ciberbullying, ya que nadie está libre de cometer errores en esta vida. Agradezco profundamente cada mensaje de amor y fuerza que he recibido. En estos momentos, su cariño ha sido de gran apoyo. Seguiré adelante, centrada en lo que más amo: mi música y mis hijos. Se viene lo mejor de mí", remató.

Cabe destacar que la pareja llevaba más de cinco años de casados y tenían tres hijos en común.