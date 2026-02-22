Foto de Karol Lucero en moto de agua puso al descubierto millonario robo

El exanimador Karol Lucero se vio salpicado por una nueva polémica tras publicar imágenes en una moto de agua, las cuales fueron clave para descubrir un robo.

Fue hace unas semanas que el exYingo subió postales de un día en la playa, con el mensaje: "Disfrutando del verano en familia".

A raíz de este posteo, un joven logró reconocer el vehículo de tracción a chorro, alertando a su tío, que sufrió el robo de uno de estos en el Lago Rapel.

"Mediante diversas diligencias investigativas por parte de la SIP de nuestra unidad (...) se logró la detención de un individuo adulto de 55 años, que mantenía en su poder, en su domicilio, dos motos de agua y una lancha", declaró el capitán Rafael Ramírez Vallejos, comisario de la Tercera Comisaría de Algarrobo, al Líder de San Antonio.

Bajo esta línea. añadieron que el sujeto "mantenía en arriendo, en el sector del Canelillo, dos motos de agua más, las cuales fueron robadas en junio de 2025".

Por su parte Lucero, que desconocía que la moto de agua era robada al momento de arrendarla, declaró a Chilevisión que "se alegraba al saber que sus redes sirvieron para encontrar las especies robadas".