Fotos lo comprueban: Margot Robbie está embarazada de su primer hijo

La estrella hollywoodense Margot Robbie está embarazada, o por lo menos eso es lo que registraron nuevos registros recientemente salidas a la luz.

Paparazzis registraron a la protagonista del éxito de taquilla "Barbie" con una abultada pancita, mientras se encontraba de la mano junto a su marido Tom Ackerley.

Todo apunta a que la dulce noticia forma parte de una revelación oficial por parte de la pareja, por el descubierto atuendo que Robbie escogió antes de ser fotografiada.

La rubia vistió con un crop top blanco que deliberadamente deja entrever su abultado vientre, junto a un blazer y pantalones negros.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj