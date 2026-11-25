La animadora Fran García-Huidobro sufrió una emergencia médica que obligó a trasladarla hasta una clínica, luego de que se le quedara atascado un trozo de carne en el esófago durante un almuerzo este miércoles, causándole una obstrucción respiratoria.

Sin embargo, la rápida intervención de su compañera de "Plan Perfecto", la actriz Renata Bravo, logró evitar un desenlace fatal.

"Me pasó una cuestión muy desagradable", señaló la conductora en sus Stories de Instagram, relatando que "fuimos a almorzar con alguna gente del equipo (del programa de CHV) y yo me atoré" con un pedazo de carne.

La "Dama de Hierro" indicó que "mi querida Renata Bravo me hizo la maniobra de Heimlich", salvándole su vida, ayudando también el gas de una bebida Coca-Cola Light, "abriendo completamente el esófago".

"Llevaba una hora vomitando saliva y esta (la bebida) fue la solución", indicó, tras lo cual fue trasladada hasta la Clínica Las Condes por la abogada Macarena Venegas.

Sobre lo sucedido, aseguró que "me empecé a desesperar porque no podía tragar y vomitaba, vomitaba, y con una Coca Light… (…) Me voy con remedios porque quedó muy irritado el esófago y eso".