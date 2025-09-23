Francisca Valenzuela desfilará en la Semana de la Moda en París

La cantante Francisca Valenzuela anunció que será parte de los desfiles de la Semana de la Moda de París 2025 y aseguró que está "feliz de representar a Chile en un evento tan importante a nivel mundial".

"Estaré desfilando en Le Défilé, un gran gran evento en la semana de la moda en Paris. First time que me toca ir", agregó la artista en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca Valenzuela (@franciscamusic)

Esta instancia recibe a diversas celebridades de todo el mundo -comandadas por Kendall Jenner- en torno a un desfile de modas, que en esta edición se realizará en el Hotel de Ville de la capital francesa.

En años anteriores Le Défilé recibió a figuras como Camila Cabello, Cara Delevingne, Andie Macdowell, Helen Mirren y Eva Longoria, entre otras.

¿Cuándo es y dónde ver?

El desfile Le Défilé de la Semana de la Moda de París 2025 se realizará este 29 de septiembre y se podrá ver a través de Youtube.