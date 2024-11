Francoise Perrot anunció demanda contra Edmundo Varas: "Tu hija no te quiere ver"

La ex chica "Mekano", Francoise Perrot, anunció que interpondrá una demanda por no pago de pensión alimenticia en contra de Edmundo Varas, padre de una de sus hijas.

En conversación con "Only Fama", Perrot aseguró que Varas no ha visto a su hija desde que tenía seis meses y que la niña tampoco tiene deseos de conocer a su progenitor.

"La Florencia ya está grande, lo cual yo creo que todos los niños, ya después de los doce, trece, catorce años, empiezan igual a buscar, a preguntar, sobre su padre biológico", indicó Perrot.

Además le envió un mensaje a Edmundo Varas: "Vas a tener que pagar en algún momento, por algo tu hija no te quiere ver, eso no lo vas a forzar. Vas a tener que pagar, como todos los papitos corazón de este país", recalcó, y sostuvo que a más tardar la próxima semana denunciará al ex chico reality ante la justicia.

Edmundo se defendió

A través del mismo programa Edmundo Varas tuvo la posibilidad de entregar su versión sobre el conflicto. "Siempre quise estar con Florencia, siempre la busqué, inicié un proceso judicial, no se respeta, no le importaba la presencia ni económica ni física, ella había construido una familia", argumentó.

Varas también habló de la adicción al alcohol que afectó a Francoise Perrot y dijo que "es complicado vivir con una persona que tiene estos trastornos, las mentiras, la inestabilidad emocional, la necesidad de tener un recurso económico para poder gastarlo en esa adicción".

"Yo me hice cargo, me hice responsable, no voy de víctima por la vida", concluyó.