"Fue un milagro": Natalie Portman confirma su tercer embarazo a los 44 años

La actriz Natalie Portman, de 44 años, sorprendió al anunciar que está a la espera de su tercer hijo.

En conversación con Harper's Bazaar, la ganadora del Oscar -que tiene dos hijos de 9 y 14 años- confirmó que se convertirá en madre nuevamente junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, tras un año de relación.

"Tanguy y yo estamos muy emocionado (...) Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro", declaró.

Sobre esta nueva etapa, la protagonista de "Black Swan" también se refirió a cómo ha vivido los primeros meses de gestación y a lo que significa este embarazo a los 44 años, destacando tanto su experiencia personal como el contexto que la rodea.

"Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada", dijo. "Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil (...) Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida", añadió.

Cabe recordar que Portaman estuvo casada con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se divorció en 2024 tras más de una década de relación. En tanto, su romance con Destable se hizo público a inicios de 2025.