Gala amenazó con demandar a quienes hablen de su familia tras negar divorcio con Isla

La chica reality Gala Caldirola se lanzó con todo contra la periodista Paula Escobar, quien aseguró que Mauricio Isla le habría pedido el divorcio, varios años después de haber terminado su relación.

Cabe recordar, que el futbolista y la española se casaron a comienzos de 2020 y terminaron en el 2021. Asimismo, Gala en un capítulo de "¿Ganar o Servir?" de Canal 13 reveló que aún seguían casados legalmente.

Fue en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina donde la periodista afirmó que Isla le pidió el divorcio a la modelo, presionado por su círculo cercano, y ella le habría pedido algunos requisitos para firmar el acuerdo.

Ante eso, Caldirola dijo a través de Instagram que "este comunicado lo estoy haciendo porque Mauro y yo lo hemos hablando, y a los dos nos incomoda muchísimo que los periodistas mediocres se metan a hablar de temas tan personas como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticia sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas".

"Lo único que voy a pedir de mi parte y de parte de Mauricio, es que respeten y no hablen de nuestra familia sin tener conocimiento, porque tanto él como yo nos hemos cuidado mucho siempre, nos protegemos, nos tenemos mucho respecto y nuestra relación está muy bien", aclaró.

Asimismo, continuó y cargó duramente contra la periodista. "No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee nuestra situación familiar porque es lo más importante para nosotros", afirmó.

"Así que Paula Escobar cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Te lo pido con mucho respecto, con todo el respecto que tú no estás teniendo hacia mía y hacia Mauro", sentenció.

Advirtió de demandas contra quienes hablen de su familia

Por otro lado, apuntó que "yo puedo estar muy acostumbrada que hablen de mí y me inventen romances, me meten un novio diferente cada semana. Es súpero incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan sólo de mí, yo soy grandecita, me valido sola y no necesito que me valide".

"Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. Nada relacionado con mi familia. No quiero que vuelven a hablar ni de mí, ni de mi exmarido, ni de mi hija, ni nada en relación con mi familia, porque va una demanda", advirtió.

Dado lo anterior, arremetió contra los periodistas porque "me parece una falta de ética, de profesionalismo de estas mentirosas periodistas baratas, y lo único que pido es un poquito más de respeto. El mismo respeto que le gustaría que tuvieran hacia ellos".