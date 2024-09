"Gano más y me estreso menos": Fanny Cuevas se sumó a plataforma de contenido para adultos

La exchica reality Fanny Cuevas se sumó recientemente a la plataforma de contenido para adultos Onfayer y reveló el millonario sueldo que se hizo en su primer mes.

En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo afirmó que "llevo ganando 5 mil dólares (4,6 millones de pesos chilenos) con mi primera sesión de apenas 10 fotos", y agregó: "nunca pensé que ganaría tanto, es un negocio redondo".

Cuevas detalló que estos ingresos le permitieron rechazar una oferta de reality y afirmó que "con las fotos gano más y me estreso menos, no tengo que convivir con gente que no me agrada ni estoy encerrada".

Asimismo, dijo que está preparando una nueva sesión para sus suscriptores y espera "ganar más dinero, tal vez multiplicar lo que gané el primer mes".

Por otro lado, la modelo precisó que en un principio su su pareja se puso celosa con esta nueva faceta, "no quería que me sacara fotos para adultos ni que bailara para otros hombres, pero al ver las ganancias ya no dijo nada más".