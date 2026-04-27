George Clooney defendió a Kimmel ante la arremetida de los Trump: "Es un comediante"

El actor George Clooney salió en defensa de Jimmy Kimmel luego de que el presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania exigieran que el comediante sea despedido por la cadena ABC, a raíz de la parodia en la que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca dos días antes del tiroteo en aquel evento.

"La primera dama Melania está aquí. Mírenla, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo propio de quien está a punto de enviudar", bromeó el comediante en uno de los momentos de su programa "Jimmy Kimmel Live" emitido el pasado jueves.

Clooney fue enfático al señalar que "las bromas son bromas" e hizo una comparación entre esta controversia con las declaraciones de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien auguró que esa noche "se iban a disparar algunos tiros", justo antes de que Trump fuera evacuado por un tiroteo.

"Jimmy es un comediante, y diría que Karoline Leavitt no se refería a que se dispararan tiros. Ella estaba bromeando", dijo el ganador del Oscar en conversación con Variety. "De acuerdo. Si lo miras desde ese punto de vista, piensas: 'Bueno, las bromas son bromas'. Pero esa retórica es un poco peligrosa, y últimamente la hemos visto mucho".

Y añadió: "Cuando una de las partes llama traidores a la patria, una acusación que se castiga con la pena de muerte, a cualquiera con quien no esté de acuerdo, simplemente por no compartir su opinión, creo que la retórica se está caldeando demasiado".

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

La noticia fue celebrada por Trump, pero se generó una controversia pública que obligó a los responsables a revertir su decisión y el programa regresó.