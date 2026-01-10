Hermana de Andrés Caniulef tras fallecimiento del periodista: "Era honorable y apreciado por todos"
Marisa Caniulef, hermana mayor del comunicador, confirmó su deceso.
Marisa Caniulef, hermana mayor del comunicador, confirmó su deceso.
Marisa Caniulef, hermana mayor de Andrés Caniulef, se refirió al fallecimiento del reconocido periodista de espectáculos.
"Como familia lamentamos informar que Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio", declaró a la prensa la noche de este viernes.
En este contexto, la mujer recordó al comunicador como "una persona muy honorable, carismático y muy apreciado por todos".
Asimismo, Caniulef señaló que aún no hay información sobre el velorio o funeral del rostro de Tevex.
Finalmente, reiteró el llamado a la comprensión y respeto por el difícil momento familiar que atraviesan, agradeciendo además "la compañía y el cariño" de la gente.