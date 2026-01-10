Síguenos:
Magazine | Personajes

Hermana de Andrés Caniulef tras fallecimiento del periodista: "Era honorable y apreciado por todos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marisa Caniulef, hermana mayor del comunicador, confirmó su deceso.

Hermana de Andrés Caniulef tras fallecimiento del periodista:
Marisa Caniulef, hermana mayor de Andrés Caniulef, se refirió al fallecimiento del reconocido periodista de espectáculos. 

"Como familia lamentamos informar que Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio", declaró a la prensa la noche de este viernes. 

En este contexto, la mujer recordó al comunicador como "una persona muy honorable, carismático y muy apreciado por todos".

Asimismo, Caniulef señaló que aún no hay información sobre el velorio o funeral del rostro de Tevex. 

Finalmente, reiteró el llamado a la comprensión y respeto por el difícil momento familiar que atraviesan, agradeciendo además "la compañía y el cariño" de la gente. 

 

