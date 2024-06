Hermano de Coté López arremetió contra Diego Jiménez: "Un depravado y drogadicto"

La polémica entre Coté López y su hijastro Diego Jiménez parece no acabar, y es que recientemente, el hermano de la empresaria le entregó su apoyo arremetiendo contra el hijo mayor de Luis "Mago" Jiménez en redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, Tomás López fue consultado sobre el conflicto familiar entre la escritora y el joven, lanzándose contra este: "Si mi hermana lo consideró un hijo, yo lo consideré un hermano de otra madre y un mejor amigo (...) Nos rompiste el corazón y nos traicionaste", comenzó.

"Cualquier motivo que tuvo mi hermana para alejarte (...) es porque eres un depravado y un drogadicto, que llegaba a su casa sin mantenerse en pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso. El motivo principal no lo diré porque no es suave y yo sí pienso en mis sobrinos, en tus hermanos, a quiénes dejaste en shock por tu actuar", continuó López.

En este contexto, el hermano menor de la exmodelo señaló que Diego "necesita ayuda, su mente está averiada y cualquiera que lo conoció antes y lo ve, ahora se da cuenta", añadiendo también que "no puedes ser hijo de papi toda tu vida, que cuando no obtiene lo que quiere hace pataleta y destruye lo que toca, cómo lo hiciste con su familia. No digas mentiras sobre ella y no diré verdades sobre ti".

Asimismo, Tomás aprovechó para lanzar sus dardos contra Javiera "La Sazón" Vidal, expareja de Jiménez y madre de su hijo, afirmando que "no vale la pena hablar de alguien que se jacta de que su papá mató a alguien, que amenaza con eso y dice que por eso está donde está. No te tenemos miedo".

"Aún así les deseo que puedan limpiarse, rehabilitarse, y cambiar la persona que son, no por ustedes, sino por el maravilloso hijo que la vida les dio. Disfruten la mala fama que ganaron 'superestrellas'. Es lo último que diré sobre el tema porque me duele en el corazón, perdí un hermano, para mí ellos ya no existen", cerró López, que terminó eliminando el posteo.