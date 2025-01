Icardi publicó fotos de sus niñas, "China" Suárez y los hijos de Benjamín Vicuña

El futbolista argentino Mauricio Icardi parece haber dejado atrás a Wanda Nara, la pareja que parecía estar dispuesto a recuperar a toda costa, y finalmente hizo público su romance con la actriz Eugenia "China" Suárez, con fotos que también salpicaron a Benjamín Vicuña.

Y es que a la frase "el amor siempre vence al odio", que puso el jugador en su cuenta de Instagram, se sumaron fotos de Suárez, en las que aparece con Francesca e Isabella, las dos hijas que tiene con Nara.

Pero también hay una imagen de "los 5": Francesca e Isabella junto a Eugenia y sus dos hijos con Vicuña, Amancio y Magnolia.

La relación entre Suárez y Vicuña no pasa por un gran momento, y de hecho el actor chileno reconoció ante la prensa que "no me da lo mismo", al ser consultado sobre la reunión en la casa de Icardi con motivo de Navidad.

El anuncio público de Icardi suma un nuevo capítulo a la "teleserie" del momento en Argentina, en una polémica de meses que ha copado los titulares de farándula, pero también de toda la prensa, ante el interés de los trasandinos por la suerte de estas figuras, quizás las más mediáticas en lustros.