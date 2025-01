Icardi, Wanda Nara y China Suárez, el drama que salpica a Benjamín Vicuña

Las últimas semanas, el drama entre Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y María Eugenia "China" Suárez, apuntada como la actual pareja del futbolista, ha acaparado los titulares de la farándula argentina.

El escándalo, que acumula decenas de episodios, se remonta a septiembre de 2021, cuando el entonces delantero del PSG y la conductora de TV vivían en París, ciudad a la que llegó "China" Suárez para juntarse con el futbolista, iniciando el quiebre de los Icardi-Nara.

Tras esto, la expareja tuvo idas y venidas, poniéndole punto final a la relación el pasado julio, y enfrentando un mediático proceso de divorcio, donde se alega violencia de género, y otras controversias por la división de bienes y custodia de las dos hijas que comparten, Isabella y Francesca.

La Navidad de Icardi y la China

De acuerdo a los medios transandinos, Icardi habría pasado Navidad en la casa de Suárez junto a sus respectivos hijos, siendo una influencer quien expuso pruebas al respecto en redes sociales.

Por su parte, Nara se mostró triste por no pasar las fiestas con ninguno de sus cinco retoños, pero compartió con L-Gante, el cuestionado cantante urbano con que estuvo oficialmente como pareja un par de meses, luego de -obviamente- múltiples rumores, sugerentes historias de Instagram y también la presión de Icardi, quien se declara siempre enamorado de Wanda.

La molestia de Vicuña

Durante la premiere de la película "El silencio de Marcos Tremme", el programa "Intrusos" consultó a Benjamín Vicuña si la "China" le había avisado que Magnolia y Amancio -sus hijos en común- pasarían Navidad junto a Icardi.

"No, no me preguntaron", reveló el intérprete nacional, agregando: "Cuando hay niños es un tema, porque no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo".

Asimismo, se reportó que este lunes, el actor y su coestrella de "El hilo rojo" tuvieron una acalorada discusión en pleno aeropuerto de Buenos Aires, originada luego de que la artista no llevara la autorización para que uno de los niños pudiera viajar a Chile con su padre.

Los chats que salpican a Suárez y Vicuña

A su vez, el programa argentino "LAM" compartió conversaciones filtradas entre el ahora delantero de Galatasaray y su exesposa, donde además de mostrar agresivos mensajes que podrían perjudicar al jugador judicialmente, niega de forma despectiva cualquier vínculo con la ex Teen Angels.

"¿A la China yo la volví a buscar? ¡Qué ilusa!", lanzó el rosarino en el registro, que data del 2023. Por su parte, la empresaria comentó que la también cantante "todavía le llora a (Benjamín) Vicuña", añadiendo que el chileno "no quiere volver ni muerto" con Suárez, quien fue su pareja durante cinco años.

China Suárez demanda a Wanda

Lejos de cerrar el escándalo, otra arista que complica a Nara es la demanda por daños y perjuicios presentada por Suárez, quien la acusó de hostigamiento luego de protagonizar una incómoda escena en un restaurante hace unos meses.

Según reportes de Infobae, el juicio iniciará el próximo 12 de febrero, y el equipo legal de la actriz de "Casi Ángeles" estaría pidiendo una indemnización de 200 mil dólares, en busca de reparar el daño causado por la figura televisiva a la actriz, cuya carrera y reputación se vieron afectadas luego de que lanzara fuertes acusaciones en su contra en programas de televisión.