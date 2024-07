Influencer anuncia su retiro de las redes tras "justificar" castigos infantiles

Polémica causó la influencer Bea Bravo a raíz de sus dichos en el podcast "Ni tan distintas" junto a Angie Chiappini, donde al abordar los desafíos de la maternidad, la joven normalizó las duchas con agua fría para regularizar las emociones de los niños.

"La cantidad de veces que me fui a la ducha con agua helada (...) Cuando yo pienso para atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry", dijo Bravo, recibiendo el respaldo de su amiga.

En este contexto, la personalidad de redes sociales añadió: "Tu pendejo no tiene por qué hacer show en el supermercado, no me parece (...) Uno no se pone a llorar porque se demoraron en atenderme en la farmacia: 'Voy a llorar hasta que me pesquen'. No se hace en la vida. Siento que me hizo súper bien, la ducha fría, los niños necesitan aprender límites porque sino ¿cómo?".

weon que chanta que es la bea bravo en su nuevo video tratando de hacerle gaslighting a la gente respecto a lo que dijo en su podcast, la wna literalmente dice que mirando para atrás, no le parece una mala opción lo de las duchas heladas💀 de verdad que no aprende a callarse 🙄 pic.twitter.com/1kP4CkZ4ad — fernanda (taylor’s version) (@daisyisabiatch) June 27, 2024

Bea Bravo anunció break de las redes sociales

Tras los controversiales dichos, usuarios de redes sociales se encargaron de "funar masivamente" a la estudiante de derecho, por lo que esta tomó la decisión de disculparse.

"Creo que corresponde dar cara y reconocer que fueron súper desafortunados, me hago súper responsable si usé una palabra incorrecta, el tono inadecuado. Mi comentario carecía de empatía, también era sumamente adultocentrista", mencionó en un vídeo.

"Respecto de eso pido todas las disculpas correspondientes al caso, pero lo que es absolutamente falso es que ni la Angie, ni yo estamos avalando el maltrato hacia los niños, ni queremos que vuelvan las viejas costumbres, ni creemos que está bien que golpeen a los niños", añadió.

Asimismo, la influencer señaló en su canal de difusión de Instagram ha recibido varios mensajes de odio y amenazas de muerte, por lo que subirá un vídeo a TikTok para despedirse temporalmente de las plataformas digitales.