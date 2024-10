Influencer chilena quedó atrapada en Florida por huracán Milton

Lorena Miki, conocida influencer chilena, reveló que quedó atrapada en Florida debido al huracán Milton y no podrá volver a Chile hasta la próxima semana.

En un video publicado en su Instagram, la ex Canal 13 y CDF partió diciendo que "ya me lo he llorado todo, ya no me quedan más lágrimas".

"Me tomé un par de semanas de vacaciones porque quería estar tranquila, necesitaba relajarme, estar feliz, desconectarme del mundo. Y ahora no me puedo devolver a Chile, hasta una semana más, porque está el huracán", señaló la mujer que se encuentra en una casa de Riverview, una localidad de Tampa.

"Estoy sola. Ya he gastado una cantidad de plata, que ya no tengo plata. Estoy encerrada aquí", contó en la publicación.

Finalmente dijo que "un año es malo, todo es malo" y cerró su video afirmando: "Ver tanta película servirá de algo, supongo. Ya fui por provisiones, así que a darle".