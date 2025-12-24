Influencer y manager Jorge Matter fue detenido por explotación sexual infantil

El influencer Jorge Morales Iter, más conocido como Jorge Matter, fue detenido por explotación sexual infantil y por suministrar droga a menores de edad.

De acuerdo a la fiscal Camila Albarracín González, no sólo se le investigan esos delitos, si no que también "la existencia de droga y difusión de material pornográfico infantil porque se han incautado distintos dispositivos que nos permitirán establecer aquello".

"Tenemos antecedentes suficientes para decir y corroborar también la declaración de la víctima de que se consumía al interior de estos domicilios distinta droga y se cocinaba en términos en que él mismo refiere y como se ocupa coloquialmente a propósito de la fabricación de tusi", agregó la fiscal a Cooperativa.

Matter, que cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram, también oficia como manager de varios rostros de la farándula nacional. Si bien no se ha comprobado su relación laboral, el hombre ha publicado videos junto a Diego Pánico ("Fiebre de baile") y Adriana Barrientos.