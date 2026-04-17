"¡Investiga!": Kaminski estalló contra la prensa en tribunales

El animador Francisco Kaminski llegó a tribunales este jueves para enfrentar las causas judiciales que enfrenta, en el marco de acusaciones por presuntos delitos económicos.

Pese a que se esperaba que decretaran medidas cauterales estrictas contra el locutor radial, el tribunal resolvió que este continuará el proceso en libertad mientras terminan las investigaciones.

Según reportes de Canal 13, al ex de Carla Jara fue denunciado por solicitar alrededor de $100 millones a un socio para la realización de varios eventos. Sin embargo, este dinero nunca fue devuelto.

Además, fue denunciado por dejar un cheque de $86 millones al firmar una promesa de compra de una casa, que resultó no tener respaldo, y el giro doloso de cheques por más de $17 millones.

Kaminski estalla contra la prensa

Posterior a la audiencia, el comunicador perdió la paciencia con los medios, arremetiendo en contra de los presentes cuando le consultaban por su situación judicial.

"Investiguen, dejen de hablar tonteras. Quedó sin efecto la causa. Investiguen, yo no le debo a nadie. No saben ni de lo que están hablando, por favor. Vengo a un acuerdo reparatorio, por algo que está al día", expresó.

Ante la insistencia del programa "Hay que decirlo" -quienes consultaron por los chques- Kaminski volvió a lanzarse: "¡De qué cuotas me estás habando! ¡investiga! ¡investiga! ¡investiga, poh, mujer! Si yo también soy periodista. Es que estás mal informada, poh. Estás informando mal".

Finalmente, el ex rostro televisivo responsabilizó al banco por lo sucedido con la casa, señalando que la causa quedó sin efecto: "Déjense de hablar tonteras, yo no le debo a nadie", sentenció.