J.K. Rowling destrozó a Emma Watson: "Es una ignorante"
La actriz aseguró que espera "poder seguir queriendo a quienes piensan diferente".
La actriz aseguró que espera "poder seguir queriendo a quienes piensan diferente".
La escritora J.K. Rowling, autora de la saga "Harry Potter", cargó contra la actrz Emma Watson luego de que esta hablara de las diferencias de pensamiento entre ambas en torno a los derechos de las personas trans.
Rowling, una acérrima detractora de esta materia, respondió las recientes declaraciones de la intérprete de "Hermione" que había dicho que espera "poder seguir queriendo a quienes piensan diferente" y que le molesta que "nunca se hiciera posible una charla" con la novelista.
A través de su cuenta de X, la escritora británica señaló que "Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad".
"Tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama", remató sobre Watson.
Finalmente señaló que "años después de terminar su participación en 'Potter' siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé" y agregó que "cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección".
I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025
I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc