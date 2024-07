Jaja Calderón habló sobre la muerte de Claudio Reyes luego de agresión física

El humorista Jaja Calderón se refirió a la muerte de Claudio Reyes, con quien tuvo un problema en 2023 y lo acusó de agredir físicamente en una comida.

En marzo del año pasado se conoció que Reyes golpeó a Calderón en un encuentro de colegas y meses después el propio fallecido humorista dijo que "perdí mis estribos y le aforré un charchazo".

Calderón dijo que la muerte de Reyes "es lamentable por sus hijos, la familia y quienes le quisieron en vida" y recordó que trabajaron juntos en Mega "cuando explota Charly Badulaque y yo con los personajes de la Doctora Cordura, leyendo las noticias como Bernardo de la Maza".

Jaja Calderón agregó que ambos hicieron "eventos juntos y, en algunas ocasiones, yo le hacia la voz en off como la doctora. Y esa buena onda se afianzó en pandemia, cuando le entregué algunas cosas (para publicar en redes sociales) que le iban a ser de utilidad".

Sobre el incidente de 2023, Calderón que "cuando él dice en El Purgatorio que 'me gustaría encontrarme con él y ofrecerle disculpas', es una pena que no me haya buscado y que esa instancia no se haya dado" y además que "al principio, no hubo señales de arrepentimiento por parte de él".