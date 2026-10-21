JC Rodríguez anunció radical cambio laboral

El animador Julio César Rodríguez anunció este miércoles un importante cambio laboral al dejar la radio en la que trabajaba, lo que le permitirá concentrarse completamente en sus proyectos en Mega, donde actualmente conduce el reality "¿Volverías con tu ex? 2".

"Hemos llegado a una conclusión juntos con la radio de que mis actividades actuales (en Mega) no están siendo compatibles con hacer el programa que he hecho 20 años", explicó el conductor en un mensaje en redes sociales, por lo cual se acordó "cerrar este ciclo de 20 años" con radio Biobío.

Rodríguez no solo ejerce como animador de programas en Mega, sino que también tiene el cargo de director creativo para diferentes proyectos multiplataforma, reconociendo que en la radio quedaron "las puertas abiertas" para su posible regreso en el futuro.

El conductor arribó en abril pasado a la estación de Vicuña Mackenna tras dejar Chilevisión, canal del que fue parte por 13 años y donde también ocupó el cargo de director de programación.