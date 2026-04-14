Jean Philippe Cretton reveló por qué no vuelve a la TV pese a múltiples ofertas

El periodista Jean Philippe Cretton reveló las razones por las que no ha vuelto a la televisión, pese a haber recibido múltiples ofertas para regresar a la pantalla.

Tras conducir "Mi nombre es" en TVN, el animador se alejó de los focos de los sets televisivos para priorizar las luces de los escenarios con su banda Crettino, optando por enfocarse completamente en su carrera musical.

"He recibido propuestas, pero sí, la verdad, estoy contento", aseguró el músico en conversación con TiempoX, explicando que "hace un tiempo me dieron ganas de poder estar un poquito más en la sombra, no tan en vitrina, y eso me ha acomodado mucho. Me ha gustado y me ha permitido trabajar también más en la música".

Cretton sostuvo que "cuando estaba en televisión, siempre el plano musical tenía que estar en un segundo lugar o trabajando con el tiempo que me quedaba", por lo cual "necesitaba sacarme el palazo de ver qué es lo que pasa cuando puedo trabajar 100 por ciento en la música".

"La televisión también le agradezco muchísimo porque me dio hermosos momentos, pero yo también necesitaba esto", enfatizó sobre su actual carrera musical.