Jennifer Lopez pide el divorcio a Ben Affleck tras 2 años de matrimonio

La cantante Jennifer Lopez le ha solicitado el divorcio a Ben Affleck a solo dos años de haber contraído matrimonio.

Tras varias especulaciones, se confirmó que la voz de "Jenny From The Block" presentó una demanda de divorcio contra el actor ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, citando como fecha oficial de la separación el 26 de abril, consignó Variety.

Lopez y Affleck, de 55 y 52 años respectivamente, se conocieron en el set de la película "Gigli" hace más de dos décadas, iniciando un mediático romance que terminó abruptamente en 2004.

Posteriormente, la oriunda de El Brox llegó al altar con el cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos, confirmando el fin de su matrimonio en 2011; mientras que el intérprete estuvo casado hasta 2015 con su colega Jennifer Garner, con quien comparte tres hijos.

En 2021, "Bennifer" retomó su relación, casándose en Las Vegas un año más tarde y realizando una gran ceremonia en agosto del 2022.

Sin embargo, el pasado mayo varios rumores indicaban el quiebre matrimonial entre los artistas, intensificándose luego de que la protagonista de "Maid in Manhattan" cancelara su gira "This Is Me...Now".