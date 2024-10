Jennifer Lopez rompe el silencio tras divorcio con Ben Affleck: "Mi mundo explotó"

En conversación con la revista Interview, Jennifer Lopez rompió el silencio sobre el divorcio con Ben Affleck tras dos años de matrimonio.

En la entrevista con Nikki Glaser, la cantante señaló que, tras la separación, "todo mi mundo explotó (...) Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: 'Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo'".

Si bien, la intérprete de "Follow the Leader" evitó nombrar al actor, señaló que estas últimas semanas han sido "jodidamente difíciles. Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste, me siento desesperada".

"Pero cuando te sientes en esos sentimientos y dices: 'Estas cosas no me van a matar', es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma", agregó.

Asimismo, la también actriz reflexionó sobre el amor propio: "No puedo buscar la felicidad en otras personas, tengo que hallarla en mí misma".

Finalmente, la artista reconoció no tener un nuevo estándar respecto a relaciones ya que "no estoy buscando a alguien", expresó. "He pasado por muchas cosas difíciles, pero todas esas experiencias me han ayudado a concentrarme en la relación más importante: la que tengo conmigo misma", cerró.