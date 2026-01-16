Jimmy Kimmel ofrece sus premios a Trump a cambio de retirar al ICE de Mineápolis

El comediante Jimmy Kimmel ofreció entregar algunos de sus premios a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a cambio de que retire a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Mineápolis, ciudad donde una mujer fue asesinada a tiros por un miembro de la agencia en medio de un operativo.

"Tengo una oferta que creo que te va a resultar difícil de rechazar", dijo el animador durante su monólogo, señalando que entregaría uno de sus galardones "solo si aceptas sacar al ICE de Mineápolis y devolverlos a los cuarteles que les corresponden".

Los irónicos dichos del conductor hicieron referencia a la reciente reunión entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó una medalla del Premio Nobel de la Paz como gesto de "gratitud". "Es único que un presidente le arranque el Nobel a alguien", comentó.

"Miren lo feliz que se le ve... y ni siquiera lo ganó", agregó al mostrar la imagen del encuentro, bromeando con que Trump habría regresado a su despacho "chupándolo como si fuera un chupete".

Durante el segmento, la figura televisiva mostró una vitrina con algunos de sus premios y ofreció entregar, entre otros, un Daytime Emmy, un Clio, un Webby y un premio del Sindicato de Guionistas. "O mejor aún, mi premio Soul Train 2015 a la persona blanca del año", remató.

Kimmel cerró asegurando que incluso entregaría "todos" los galardones en el Despacho Oval si Trump aceptaba "dejar en paz a la gente de Mineápolis".

Cabe recordar que hace unos meses, la cadena ABC suspendió "Jimmy Kimmel Live!" después de que el presentador criticara la respuesta de la Administración Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Pese a las amenazas de revorcar las licencias de la compañía si no castigaban al presentador, este regresó a la pantalla una semana más tarde, logrando su mayor audiencia en 10 años.