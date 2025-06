La modelo Jocelyn Medina enfrentó duras críticas por reactivar su presencia en redes sociales seis meses después del fallecimiento de su prometido, Michael Grez. Algunos usuarios la cuestionaron por "no vivir el luto" adecuadamente, según reveló en un emotivo mensaje en Instagram.

"He recibido muchos comentarios de mujeres criticándome por mis fotos, por estar más activa... Me juzgan por no vivir el duelo", escribió. La exYingo aclaró que la depresión se manifiesta de distintas formas y defendió su proceso: "Hay sonrisas que esconden noches de llanto. Vivir esto no es para cualquiera".

En su descargo, Medina detalló su lucha contra el dolor: "Estar en lo más profundo de la oscuridad aterra. No hay respuestas ni esperanzas". Agradeció el apoyo de sus terapeutas y "mirar las caritas de mis hijos cada mañana".

Finalmente, envió un mensaje de resiliencia: "Yo elijo ser feliz aunque esté rota. La vida continúa, y debemos confiar en nosotros mismos". Con estas palabras, cerró un capítulo personal e instó al respeto hacia los procesos ajenos.