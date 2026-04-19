José Antonio Neme revela la historia detrás de su viral "¿Por qué tenía que decirlo?"

El periodista José Antonio Neme reveló la historia detrás del divertido viral que protagonizó en 2023, donde surgió la frase "¿Por qué tenía que decirlo?".

Todo ocurrió durante un despacho de Karen Doggenweiler desde Puerto Varas para el matinal "Mucho Gusto", donde un turista confesó conocer al animador del programa. "Saludos a José, lo conozco, lo conozco, sí", expresó el hombre, identificado como José Manuel.

"¡Ah! ¡¿Pero por qué tenía que decirlo?! Amigo, no es lo que tú crees César, no es lo que tú crees. Yo no lo quería decir, yo no quería decir", reaccionó el comunicador, viralizándose en redes sociales.

Neme explica el origen de su frase viral

Ahora bien, tras revisar las imágenes en el programa "Only Friends", Neme reveló cuál fue su vínculo con el joven.

"Me sorprendió verlo en el móvil, tampoco pensé que él se acordaba de mí (...) Cuando yo lo conocí, que fue en una noche loca de verano, él estaba a punto de irse a estudiar a España. Fue una cosa de un rato", partió relatando.

Bajo esta línea, el rostro de Mega explicó con conoció al hombre en 2014 mediante una app de citas. "Conversamos, hicimos match, nos mandamos fotos (...) Me dijo: '¿Qué estás haciendo?'. Era un día viernes. Le dije 'nada, en mi departamento, ¿y tú?'. 'Yo también'", continuó.

"Llegó, nos tomamos una copa de vino, conversamos, entre otras muchas cosas", recordó el comunicador.