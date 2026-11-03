Julio César Rodríguez reaccionó a imitación de Kramer: "Le sale mal, fome"

El animador Julio César Rodríguez reaccionó a la imitación que le hizo Stefan Kramer en el más reciente episodio de "Vértigo".

En su canal de Youtube Yuly, JC analizó la performance del comediante y señaló que "la imitación fue débil" y que "era el guion más débil de los tres (capítulos de "Vértigo") hasta ahora".

"Creo que antes me imitaba mejor, lo que es una pena. Me gusta mucho el trabajo de Kramer, pero creo que lo puede hacer mejor porque es muy talentoso", agregó Rodríguez.

En el video, donde también aparece Danilo 21 y Felipe Cárdenas, también apareció en la discusión el trabajo de Felipe Parra imitando a JC. "Felipe Parra me imita bien, pero me caracteriza como el hoyo. Me imita mejor todo. Es más caricaturesco. Kramer busca más verdad. Pero de los dos no hacemos uno", reparó Julio César.

Finalmente envió un recado a Kramer y Parra: "Penca las imitaciones, malas. Los llamo a que no me imiten más, porque les sale mal a los dos. Fomes".