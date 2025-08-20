Kaminski anuncia nuevo proyecto tras polémica con el "rey de Meiggs"

El animador Francisco Kaminski reveló cuál será su próximo proyecto tras verse involucrado con peligrosos contactos y serios problemas de dinero.

A través de redes sociales, el exlocutor radial -cuyos vínculos con el asesinado comerciante José Felipe Reyes Ossa, mejor conocido como el "rey de Meiggs", han causado polémica estas últimas semanas- anunció su nueva producción comunicacional.

"Todos hemos caído, todos hemos cometido errores y a veces sentimos que no hay salida", partió diciendo. "Pero cada error guarda una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado. Cada caída es la oportunidad para levantarse más fuerte", añadió.

Bajo esta línea, el comunicador señaló que lanzará un podcast titulado "De los errores se aprende", dirigido a "quienes han tocado fondo, pero se atrevieron a mirar hacia arriba".

Asimismo, indicó que el programa mostrará "historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación, porque al final el error no te define, el error te transforma".

Cabe recordar que este podcast será el primer proyecto encabezado por Kaminski desde su salida de radio Corazón, estación que dejó pocos días después de verse salpicado por varias controversias.