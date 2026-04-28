Kaminski queda en libertad tras ser detenido por PDI

El animador Francisco Kaminski quedó en libertad luego de ser detenido durante un allanamiento en su domicilio, donde la PDI lo retuvo por una eventual infracción a la Ley 20.000 (Ley de Drogas).

El operativo simultáneo fue realizado en el marco de la "Operación Rey David", que busca desarticular a una banda dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, en la que el comunicador figura como "sujeto de interés".

En este contexto, personal policial llegó a las 05:15 horas al domicilio de la figura televisiva en Las Condes.

Tras quedar apercibido y en libertad, el ex de Carla Jara señaló que "estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana".

Respecto a su vínculo con la investigación, el locutor radial explicó que había comprado "un auto en una automotora y por eso me están investigando".

"Entraron como si fuera un delincuente, todavía no entiendo (...) Encontraron unas pastillas de clotiazepam sin receta según ellos y unos gramos de marihuana, y me llevaron detenido por eso. No he dado declaración y tengo que hablar con mi abogado, para saber si pueden hacer eso", declaró.

En tanto, Kaminski detalló que no está "en calidad de imputado (...) no me preguntaron nada". Asimismo, aclaró que su relación con el dueño de la automotora "es completamente comercial", ya que "en La Red fue auspiciador un tiempo".