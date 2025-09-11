Kaminski se lanza contra la doctora Cordero: diputada lo llamó "estafador"

Francisco Kaminski arremetió contra la diputada María Luisa Cordero, luego de que la psiquiatra de profesión hiciera un controversial análisis sobre el animador.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, la legisladora señaló al exRadio Corazón como "un estafador. ¿Cuál es la definición de estafador de la Real Academia Española? Aquel que pide prestado y no lo devuelve. Así de simple, en castellano antiguo".

"Pasaba a preguntar la hora y pedía prestado. Las tontas no más que se meten con un estafador", añadió la parlamentaria.

"Le hace falta un escarmiento... no sé qué le tiene que pasar para que la corte de pedir plata (...) ¿usted espera que una persona con este perfil lo pase bien?", complementó.

Kaminski responde a la Dra. Cordero

Tras estos dichos, Kaminski -que se vio salpicado por el asesinato del "rey de Meiggs", comerciante con el que mantenía una millonaria deuda-, respondió irónicamente a la profesional a través de un comentario de Instagram.

"Qué se puede esperar de una persona como la Doctora Cordero. Nada que decir. Jajaja, eso me produce. Risa y pena la señora", expresó el comunicador.